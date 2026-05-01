Mondo operaio e la persona al centro progetto, la storia della Pro Palazzolo

Online su Vivo Azzurrol, la piattaforma della Figc, nuova puntata della rubrica 'D Valore'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La rubrica 'D Valore' si arricchisce di un nuovo capitolo. È la storia della Pro Palazzolo, online nella decima puntata del format pubblicato settimanalmente su Vivo Azzurro TV e dedicato alle storie del massimo campionato dilettantistico italiano. La Pro Palazzolo, nata a Palazzolo sull'Oglio a inizio del secolo scorso, è una realtà in cui molte anime si fondono. Da qui sono passati Giorgio Scalvini (da piccolissimo) ed Eddy Baggio ed è sempre qui, in un territorio a forte tradizione operaia, che nascono storie di comunità e socialità, come il progetto ProMotion dedicato ai ragazzi con disabilità. Una società che lavora con oltre 400 tesserati di settore giovanile, in cui la persona, dal bambino, all'istruttore, rappresenta il cuore del progetto.

Sui canali social della FIGC e della LND e sul sito figc.it saranno disponibili gli aggiornamenti sulla programmazione delle puntate, visibili on demand. Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare l'app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it. (ANSA).