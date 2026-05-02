Rimini, due le ipotesi per la rinascita. Una è legata a Carnevali del Sassuolo

A sei mesi dal crac e dalla conseguente esclusione dalla Serie C, il calcio a Rimini si trova davanti a un bivio. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, la procedura per la rifondazione della società sta catalizzando l'interesse di due distinti gruppi imprenditoriali, pronti a contendersi l'eredità del club.

Una proposta di peso vede protagonisti i fratelli Giovanni (AD del Sassuolo dal 2014) e Roberto Carnevali (presidente del Riccione). Un binomio che garantirebbe competenze maturate ai vertici della Serie A e una profonda conoscenza del territorio. L'altra, invece, porta al binomio composto da Orfeo Bianchi e Giuliano Lanzetti, pronti a presentare una visione alternativa per il rilancio del calcio cittadino.

L'iter burocratico prevede ora la pubblicazione del bando comunale. Sarà quello il momento della verità: le cordate dovranno uscire allo scoperto con piani industriali concreti e garanzie finanziarie per certificare la sostenibilità di un progetto che punta a riportare Rimini nel calcio che conta.