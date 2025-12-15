Istituto Credito Sportivo e AIC, rinnovata la convenzione sugli impianti

Protocollo agevola investimenti dei calciatori post carriera

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l'Associazione Italiana Calciatori hanno rinnovato la convenzione che sostiene gli investimenti in impiantistica sportiva da parte di calciatori e calciatrici intenzionati, al termine della carriera agonistica, ad avviare un nuovo percorso professionale.

Il protocollo è stato firmato dall'Amministratore Delegato dell'Istituto, Antonella Baldino, e dal presidente dell'AIC, Umberto Calcagno, alla presenza del n.1 di ICSC, Beniamino Quintieri, e della vicepresidente AIC, Sara Gama. Il rinnovo della convenzione, valido per i prossimi tre anni, permette a calciatori e calciatrici professionisti e dilettanti sotto i 50 anni di accedere a finanziamenti a tasso d'interesse completamente abbattuto fino a 500mila euro per costruire nuovi impianti sportivi o riqualificare strutture esistenti. ICSC mette a disposizione un plafond complessivo di 10 milioni di euro destinato alla concessione di mutui per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, a beneficio delle società e associazioni sportive indicate dall'AIC.

"La collaborazione con AIC si fonda su tre priorità strategiche: lo sviluppo di impianti moderni e inclusivi, la costruzione di nuove prospettive professionali post-carriera sportiva, la promozione delle pari opportunità nel settore calcistico ", ha detto Baldino. "Per noi - ha sottolineato Calcagno - è motivo di orgoglio essere qui oggi. Il rinnovo della convenzione ci darà la possibilità di rendere ancora più forte la sinergia nel prossimo triennio per far conoscere, attraverso tutti i nostri collaboratori sul territorio, i vantaggi e le opportunità di questo strumento per realizzare un proprio impianto sportivo". (ANSA).