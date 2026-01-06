Sassuolo-Juventus 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (45' st Odenthal), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt (39' Fadera), Matic (31' st Lipani), Koné; Iannoni (32' st Vranckx), Pinamonti, Laurienté (31' st Pierini). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Moro, Macchioni, Barani. All.: Grosso
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso (40' st Cabal); Thuram, Locatelli; McKennie (30' st Joao Mario), Miretti (45' st Zhegrova), Yildiz (40' st Adzic); David (30' st Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Felipe, Anghelè. All.: Spalletti
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 16' aut. Muharemovic, 17' st Miretti, 18' st David
