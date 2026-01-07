“Quello che non ho visto arrivare” il 19 gennaio a Palermo la presentazione del libro di Perinetti
TUTTO mercato WEB
Giorgio Perinetti presenta a Palermo “Quello che non ho visto arrivare”, il libro che racconta il percorso della figlia Emanuela, deceduta a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023.
Un libro - edito da Cairo Editore e realizzato dall’esperto dirigente romano insieme a Michele Pennetti - che punta a sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e che può essere tema di dibattito anche tra i più giovani sempre più coinvolti dal mondo dei social e dalle apparenze.
L’appuntamento è per il 19 gennaio alle ore 18:00 nei locali de La Cavallerizza in Via della Vetriera 64. L’ingresso alla presentazione è gratuito fino ad esaurimento posti, per accedere è sufficiente registrarsi al link in calce all’articolo.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile