Coppa Davis in apertura su Il Secolo XIX: "Berrettini e Cobolli: tennis azzurro in finale"

"Berrettini e Cobolli: tennis azzurro in finale" si legge nel taglio basso della prima pagina odierna de Il Secolo XIX che sottolinea l'impresa dei due italiani in Coppa Davis. Ieri, infatti, Flavio Cobolli ha vinto il secondo singolare contro Bergs, mentre prima Berrettini aveva battuto Collignon.

Nel doppio invece, dopo aver battuto 2-0 il Belgio, domani l'Italia giocherà inoltre contro la vincente tra tra Germania e Spagna. Una Coppa Davis iniziata quindi nel miglioere dei modi per gli azzurri.