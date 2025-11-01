Oggi in TV, dove vedere Cremonese-Juventus, Napoli-Como e Udinese-Atalanta

Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, sabato 1° novembre 2025.

Inizia ufficialmente la 10^ giornata di Serie A, con tre partite, ma si gioca anche in B, in C e per i tornei internazionali. Di seguito gli appuntamenti principali.

12.30 Avellino-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

12.30 Parma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Karlsruhe-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Villarreal-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

14.00 Bayern-Essen (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Arezzo-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Audace Cerignola-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Team Altamura-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Casarano-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Pergolettese-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Pineto-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Udinese-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Carrarese-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Padova-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Milan-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Lipsia-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Burnley-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Nottingham Forest-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Brighton-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.00 Zulte Waregem-Union SG (Campionato belga) - DAZN

16.00 Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesligs femminile) - DAZN

16.15 Atletico Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN

17.00 PSG-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.15 Virtus Entella-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Virtus Verona-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Rimini-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.00 Napoli-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Como-Genoa (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Tottenham-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Bayern-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

18.30 Real Sociedad-Athletic (Liga) - DAZN

19.30 Palermo-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.45 Cremonese-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Anderlecht-Mechelen (Campionato belga) - DAZN

21.00 Liverpool-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Real Madrid-Valencia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Auxerre-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

21.30 Vitoria Guimaraes-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN