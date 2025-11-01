Il 7 novembre il Barcellona torna a casa sua

Allenamento aperta al pubblico, entro l'anno riapertura parziale

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - A più di due anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione del Camp Nou, il Barcellona tornerà nel suo stadio il 7 novembre per una sessione di allenamento aperta al pubblico, ha annunciato oggi il club catalano con un comunicato. "La prima squadra maschile del Barcellona tornerà ufficialmente allo Spotify Camp Nou venerdì 7 novembre", ha scritto il Barcellona. Questa iniziativa servirà da "test operativo" per i campioni di Spagna in carica, in vista di una riapertura parziale, già rinviata più volte, entro la fine del 2025. Il biglietto d'ingresso è stato fissato a 5 euro per gli abbonati e 10 per il pubblico generico, e tutto il ricavato sarà devoluto al progetto benefico "Pulseras Blaugranas", che sostiene la salute mentale di bambini e adolescenti ricoverati in ospedale, ha spiegato il club. Sono previsti circa 23.000 spettatori, in conformità con il permesso concesso dal consiglio comunale di Barcellona, ;;che stabilisce un limite di 27.000.

Ciò ha portato il club a continuare a giocare allo Stadio Olimpico di Montjuic in attesa del permesso di tornare al Camp Nou di fronte a 45.000 tifosi. I ritardi accumulati nei lavori rappresentano un'enorme perdita finanziaria per il Barcellona, che ha stimato il costo dell'ampia ristrutturazione del suo stadio, che sarà in grado di ospitare 105.000 spettatori - un record in Europa - in 1,5 miliardi di euro. (ANSA).