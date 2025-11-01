Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di sabato 1° novembre

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30
Giacomo Iacobellis

Il weekend calcistico si apre con il decimo turno di Serie A, che segna un momento storico: Luciano Spalletti andrà per la prima volta sulla panchina della Juventus, attesa in trasferta sul campo della Cremonese nel posticipo serale. Ma questo non sarà l’unico grande appuntamento di giornata: in campo anche Napoli, Atalanta e tante sfide decisive nei principali campionati europei. Di seguito il programma di sabato 1° novembre:

ITALIA – SERIE A
15:00 Udinese – Atalanta
18:00 Napoli – Como
20:45 Cremonese – Juventus

ITALIA – SERIE B
12:30 Avellino – Reggiana
15:00 Carrarese – Frosinone
15:00 Padova – Südtirol
17:15 Entella – Empoli
19:30 Palermo – Pescara

ITALIA – SERIE C – Girone A
14:30 Pergolettese – Novara
17:30 Virtus Verona – Trento

ITALIA – SERIE C – Girone B
14:30 Arezzo – Campobasso
14:30 Pineto – Pianese
17:30 Rimini – Bra

ITALIA – SERIE C – Girone C
14:30 Altamura – Cosenza
14:30 Audace Cerignola – Atalanta U23
14:30 Casarano – Monopoli

FRANCIA – LIGUE 1
17:00 PSG – Nizza
19:00 Monaco – Paris FC
21:05 Auxerre – Marsiglia

GERMANIA – BUNDESLIGA
15:30 Heidenheim – Francoforte
15:30 Magonza – Brema
15:30 RB Lipsia – Stoccarda
15:30 St. Pauli – Monchengladbach
15:30 Union Berlino – Friburgo
18:30 Bayern – Leverkusen

INGHILTERRA – PREMIER LEAGUE
16:00 Brighton – Leeds
16:00 Burnley – Arsenal
16:00 Crystal Palace – Brentford
16:00 Fulham – Wolves
16:00 Nottingham – Manchester Utd
18:30 Tottenham – Chelsea
21:00 Liverpool – Aston Villa

SPAGNA – LALIGA
14:00 Villarreal – Vallecano
16:15 Atl. Madrid – Siviglia
18:30 Real Sociedad – Ath. Bilbao
21:00 Real Madrid – Valencia

OLANDA – EREDIVISIE
16:30 Ajax – Heerenveen
18:45 Breda – Go Ahead Eagles
20:00 Feyenoord – FC Volendam
21:00 Telstar – Excelsior

PORTOGALLO – LIGA PORTUGAL
16:30 Nacional – Famalicao
19:00 Casa Pia – Estrela
19:00 Rio Ave – Estoril
21:30 Guimaraes – Benfica

