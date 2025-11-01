Fabrizio Ravanelli sicuro: "Spalletti uomo giusto al momento giusto"

L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è stato intervistato dal direttore di Tuttojuve.com Claudio Zuliani, ecco alcune sue opinioni sull'esonero si Igor Tudor e l'ingaggio dell'ex CT azzurro Luciano Spalletti:

"L'impressione è che Tudor abbia pagato per una non chiarezza tattica: troppi cinque difensori per affrontare le partite.il messaggio che passava ai calciatori non era propositivo. Comolli dice che lo ha cambiato per i risultati, sono sempre quelli che contano. Adesso la Juventus aveva bisogno di un allenatore come Luciano Spalletti.

È sempre stato bravo a far rendere gli attaccanti.

Da Totti a Icardi, passando per Osimhen. Gli attaccanti della Juve non hanno reso al momento per quello che ci si aspettava.

Jonathan David è in difficoltà, lo conosco, l'ho visto giocare in Francia. Ma i goal del campionato francese non sono paragonabili a quello italiano. Vlahović con l'Udinese ha fatto una partita fantastica, sarà un caso che giocava al fianco di Openda? Loris è uno che spacca le difese e se si sblocca diventa con Dusan una coppia perfetta.

Spalletti potrebbe far rendere nuovamente un giocatore come Koopmeiners . La fiducia è fondamentale per un giocatore. E quando Spalletti dice che ha parlato con Koop e che lo reputa un mediano, una mezzala e che lo cercava fin dai tempi del Napoli, infonde al giocatore un senso di positività che fino ad adesso è mancato.

Luciano è l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo vincente con la Juventus. Adesso, naturalmente, mancano i campioni. Ma il campionato aspetta, il campionato è complicato per tutti. È giusto sperare di rientrare nella lotta scudetto!"