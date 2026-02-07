Atletico Madrid, Simeone ritrova Sorloth e Alvarez col Betis. Ma è emergenza a centrocampo

Il momento delle scelte è arrivato per l’Atlético Madrid, che si prepara ad affrontare il Real Betis al Metropolitano con una notizia che cambia lo scenario offensivo. Alexander Sørloth è tornato a disposizione: il norvegese, assente a La Cartuja dopo il colpo rimediato contro il Levante, guida l’attacco nella gara di campionato di domani.

Non è l’unico rientro importante per Diego Simeone. Anche Julián Álvarez sarà convocabile, dopo aver saltato l’ultimo impegno di Copa del Rey contro il Betis per un attacco febbrile. Due recuperi che restituiscono profondità e soluzioni in avanti al tecnico argentino, chiamato però a riorganizzare il centrocampo: restano indisponibili Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Nico González, tutti alle prese con problemi fisici.

La squadra è già in ritiro in vista del secondo confronto ravvicinato con la formazione di Manuel Pellegrini, dopo la sfida di coppa della scorsa settimana. In quell’occasione avevano fatto il loro debutto casalingo anche i nuovi innesti come Lookman, Mendoza e Obed Vargas, elementi che Simeone continua a inserire gradualmente nelle rotazioni. Per la gara di campionato, il Cholo avrà a disposizione quasi l’intera rosa della prima squadra, con l’aggiunta di Esquivel come terzo portiere e di Javi Serrano a completare il gruppo. Tra i convocati figurano, oltre a Sørloth e Álvarez, anche Griezmann, Koke, Baena, Almada, Llorente e Le Normand.

I CONVOCATI

Musso, Oblak, Esquivel, Giménez, Ruggeri, Mendoza, Koke, Griezmann, Sorloth, Baena, Almada, Llorente, Lenglet, Molina, Hancko, Pubill, Julián, Giuliano, Obed Vargas, Le Normand, Javi Serrano