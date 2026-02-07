Arsenal, lunedì Merino si opera. Arteta: "Dobbiamo tenerlo vicino alla squadra"

Per Mikel Merino è iniziata una fase delicata, lontano dal campo ma centrale nei pensieri dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista spagnolo dovrebbe sottoporsi lunedì a un intervento chirurgico per sistemare la frattura al piede destro rimediata due settimane fa contro il Manchester United. Un infortunio raro e insidioso, che ne allungherà sensibilmente i tempi di recupero.

A chiarire la situazione era stato subito Mikel Arteta: “È stato un duro colpo. Mikel porta qualcosa di unico alla squadra, ma purtroppo sarà fuori per quattro mesi a causa di un infortunio molto insolito”. Parole confermate anche dal padre del calciatore, Miguel Merino, intervenuto a Cadena SER: “È una frattura da stress, non alle dita. È più profonda e poco documentata”.

Da quando lo stop è diventato ufficiale, Merino ha già saltato i successi dei Gunners contro Leeds, Chelsea e Sunderland. Proprio all’Emirates, nell’ultima gara, il numero 23 era sugli spalti e ha applaudito il gol dedicatogli dall’amico e connazionale Martín Zubimendi. Un gesto apprezzato anche da Arteta: “Dobbiamo tenerlo vicino alla squadra. Può ancora dare molto valore al gruppo e allo staff”.