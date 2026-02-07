LaLiga, tutto facile per la Real Sociedad: finisce 3-1 contro l'Elche
Netta affermazione della Real Sociedad che si è imposta per 3-1 sull’Elche. A firmare la vittoria le reti di Sucic, Oyarzabal e Oskarsson, mentre di Andre Silva è l’unica rete ospite.
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alavés - Getafe
Athletic Bilbao - Levante
Atlético Madrid - Betis Siviglia
Siviglia-Girona
Valencia - Real Madrid
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol
Rinviata a data da destinarsi
Rayo Vallecano - Oviedo
CLASSIFICA
1. Barcellona 58*
2. Real Madrid 54
3. Atlético Madrid 45
4. Villarreal 42**
5. Betis Siviglia 35
6. Espanyol 34
7. Celta Vigo 33*
8. Real Sociedad 31*
9. Osasuna 29*
10. Alavés 25
11. Athletic Bilbao 25
12. Girona 25
13. Elche 24*
14. Maiorca 24*
15. Siviglia 24
16. Valencia 23
17. Getafe 23
18. Rayo Vallecano 22
19. Levante 18**
20. Oviedo 16
*una gara in più
**una gara in meno