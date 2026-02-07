Ligue 1, al Lione basta Sulc: Nantes battuto nonostante l'espulsione di Endrick
Vittoria sofferta per il Lione che si impone per 1-0 in casa del Nantes nonostante una sciocchezza commessa da Endrick, che in avvio di ripresa ha subito un rosso diretto che potrebbe costagli due turni. Si conclude così il Magic Moment del calciatore che arrivava da cinque gol in altrettante partite. A firmare il gol vittoria è stato Sulc per tre punti che valgono il sorpasso sul Marsiglia.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens-Rennes 3-1
Brest-Lorient 2-0
Nantes-Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza-Monaco
Angers-Tolosa
Auxerre-Paris FC
Le Havre-Strasburgo
Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
Lens 49*
Paris Saint-Germain 48
Lione 42*
Olympique Marsiglia 39
Lille 33*
Rennes 31*
Strasburgo 30
Tolosa 30
Lorient 28
Monaco 27
Angers 26
Brest 26*
Nizza 22
Paris FC 21
Le Havre 20
Nantes 14*
Auxerre 13
Metz 13*
*una partita in più