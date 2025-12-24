6 gol nelle prime 5, poi il nulla: Ansu Fati, il Monaco e la cifra del riscatto dal Barcellona

Che fine ha fatto Ansu Fati? Molti ricorderanno dei suoi primi gol al Barcellona e della sensazione che potesse essere una futura stella blaugrana, ma il suo percorso si è un po' arenato strada facendo.

Lo scorso luglio così ha deciso di puntare su di lui il Monaco, che lo ha prelevato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

La partenza è stata stellare: 5 gol nelle prime 3 partite di Ligue 1, 6 reti nelle prime 5 considerando le due gare giocate in Champions League. Ecco, da lì in poi però l'attaccante classe 2002 ha bruscamente frenato. Zero gol e zero assist, poi la discesa nelle gerarchie del tecnico. Nelle ultime 5 gare cui ha preso parte, è partito titolare solamente in un caso. Al momento il giocatore si è dovuto anche fermare per un infortunio alla coscia.

Ansu Fati dopo il rientro dall'infortunio avrà dunque sei mesi per convincere il Monaco a investire quegli 11 milioni per lui. Il quotidiano AS spiega che comunque il Monaco è molto positivo su di lui, considerando la mole di lavoro e di impegno negli allenamenti. Inoltre il giocatore è stato frenato mentalmente dai recenti acciacchi. Il tutto nell'anno che porta al Mondiale che continua a sognare con la Spagna.