Monaco, Ansu Fati beccato dalla stampa. Pocognoli: "Da 2 settimane sorride, sta bene"

L’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, ha difeso Ansu Fati. Dopo essere tornato a giocare con tanto di gol contro il Lorient venerdì scorso, l'attaccante spagnolo in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona si è ripreso subito il palcoscenico e riconquistato l'attenzione. E nella sfida di questa sera contro il Real Madrid, in Champions League, è inevitabilmente uno dei più attesi. Avendo già affrontato da ex blaugrana i rivali di Liga 10 volte nella sua carriera. Anche se spesso solo per spezzoni di partita.

"Può essere un giocatore importante se è fisicamente pronto", ha spiegato in conferenza stampa il suo allenatore Sébastien Pocognoli. "Se il fisico va bene, anche la testa va bene. Da lì, se arrivano le buone prestazioni individuali, arrivano anche quelle collettive. È tutto ciò che speriamo. Dipende da lui e dal suo investimento. Per il momento, è coinvolto". Anche se al Brighton, sotto la guida di Roberto De Zerbi, non ha lasciato un grande segno lontano dal Barcellona.

Ciò nonostante, con i monegaschi in stagione ha firmato 7 gol tra Ligue 1 e Champions League, tutto in 618 minuti. Un bel bottino considerando l'impiego limitato, per questo il tecnico del Monaco ne ha preso le difese: "Ansu non è un ragazzo difficile da gestire. Quando sono arrivato, si è infortunato rapidamente. Ha disputato due buone prestazioni, poi si è di nuovo fatto male", fa notare il belga di 38 anni. Il problema ai denti e gli infortuni muscolari ricorrenti alla coscia ne hanno minato la permanenza.

"Per lui è stato molto difficile ritrovare il ritmo partita e il livello fisico negli allenamenti", riprende il suo allenatore. "Ora sta tornando molto bene. Abbiamo un ragazzo sorridente e stabile da due settimane, perché sta bene fisicamente. Penso che l’immagine un po’ errata che si ha di lui sia quella di un ragazzo che aveva qualche dubbio dal punto di vista fisico", aggiunge Pocognoli. "Io sono stato un giocatore, so che è un parametro di cui bisogna tenere conto. Ma per me non c’è alcun problema. È pronto".