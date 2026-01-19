Ansu Fati, notte speciale in Real Madrid-Monaco: "Per me sarà sempre un Clasico"

Non una partita qualunque, ma una sfida dal sapore speciale. Ansu Fati si prepara a vivere una notte carica di emozioni al Santiago Bernabéu, dove martedì sera affronterà il Real Madrid con la maglia del Monaco in Champions League. L’attaccante, in prestito dal Barcellona, ha parlato a Movistar+ alla vigilia del match, raccontando sensazioni e aspettative.

“Affrontare il Real Madrid, da giocatore del Barcellona, è sempre un Clásico”, ha spiegato Ansu Fati, che non ha nascosto l’orgoglio per il percorso di Lamine Yamal: “Per la sua giovane età e per quello che ha già dimostrato, gli auguro sempre il meglio. Viene da La Masia ed è motivo di orgoglio”. Parole importanti anche per Kylian Mbappé, cresciuto proprio nel Monaco: “È un grande giocatore, lo sappiamo tutti. Non gli auguro il meglio per questa partita (ride), ma per me è tra i migliori al mondo: se non è il numero uno, è il secondo o il terzo”.

Rientrato da poco dopo un infortunio muscolare e già tornato al gol contro il Lorient, Fati ha iniziato bene la sua avventura nel Principato: sette reti in 11 presenze. A fine stagione il Monaco potrà riscattarlo per 11 milioni di euro, ma prima c’è una notte speciale da vivere al Bernabéu.