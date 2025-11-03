A Ndiaye risponde Xhaka: Sunderland quarto in Premier, con l'Everton finisce 1-1

Si chiude la decima giornata in Premier League inglese. Sunderland-Everton finisce 1-1: alla rete di Illiman Ndiaye al 15' per gli ospiti, ha riposto al 46' quella di Granit Xhaka a pareggiare i conti per i padroni di casa. Nonostante il pari, la squadra di Regis Le Bris si gode l'ottima classifica in questo inizio di stagione: il Sunderland al momento è quarto a 18 punti, alla pari di Liverpool e Bournemouth, dietro soltanto al Manchester City (secondo a 19 punti) e ovviamente alla capolista Arsenal (in vetta a quota 25).

Vediamo di seguito tutti i risultati della decima giornata nella Premier League inglese, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori.

PREMIER LEAGUE, 10ª GIORNATA

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea 0-1

Liverpool - Aston Villa 2-0

West Ham - Newcastle 3-1

Manchester City - Bournemouth 3-1

Sunderland - Everton 1-1

CLASSIFICA

1. Arsenal 25

2. Manchester City 19

3. Liverpool 18

4. Sunderland 18

5. Bournemouth 18

6. Tottenham 17

7. Chelsea 17

8. Manchester United 17

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12

14. Everton 12

15. Fulham 11

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 7

18. Nottingham 6

20. Wolverhampton 2

MARCATORI



13 reti: Haaland (Manchester City)

6 reti: Semenyo (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Igor Thiago (Brentford) e Welbeck (Brighton)