A Ndiaye risponde Xhaka: Sunderland quarto in Premier, con l'Everton finisce 1-1
Si chiude la decima giornata in Premier League inglese. Sunderland-Everton finisce 1-1: alla rete di Illiman Ndiaye al 15' per gli ospiti, ha riposto al 46' quella di Granit Xhaka a pareggiare i conti per i padroni di casa. Nonostante il pari, la squadra di Regis Le Bris si gode l'ottima classifica in questo inizio di stagione: il Sunderland al momento è quarto a 18 punti, alla pari di Liverpool e Bournemouth, dietro soltanto al Manchester City (secondo a 19 punti) e ovviamente alla capolista Arsenal (in vetta a quota 25).
Vediamo di seguito tutti i risultati della decima giornata nella Premier League inglese, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori.
PREMIER LEAGUE, 10ª GIORNATA
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea 0-1
Liverpool - Aston Villa 2-0
West Ham - Newcastle 3-1
Manchester City - Bournemouth 3-1
Sunderland - Everton 1-1
CLASSIFICA
1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Liverpool 18
4. Sunderland 18
5. Bournemouth 18
6. Tottenham 17
7. Chelsea 17
8. Manchester United 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12
14. Everton 12
15. Fulham 11
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. West Ham 7
18. Nottingham 6
20. Wolverhampton 2
MARCATORI
13 reti: Haaland (Manchester City)
6 reti: Semenyo (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Igor Thiago (Brentford) e Welbeck (Brighton)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.