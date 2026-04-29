Tra ammirazione e preoccupazione: inglesi e spagnoli commentano il 5-4 di Parigi

Il duello tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco non ha semplicemente rispettato le attese: le ha superate e, in parte, frantumate. Presentata come una finale anticipata, la sfida tra due delle squadre più dominanti d’Europa si è trasformata in un manifesto della Champions League, una delle partite più spettacolari di sempre.

Nove gol, ritmo e intensità quasi insostenibili uniti a una qualità tecnica che ha attraversato ogni fase del gioco. Ogni azione dava la sensazione di poter cambiare l’inerzia della partita. Al Parco dei Principi si è respirata un’idea di calcio che va oltre la tattica: una sorta di ebbrezza collettiva, dove il rischio non è un errore ma una scelta strutturale. La stampa internazionale è rimasta travolta. In Inghilterra si parla di "calcio come forma di espressione", dove "rischio e ricompensa" convivono in un equilibrio instabile ma affascinante. In Spagna il lessico è ancora più netto: "battaglia epica", "partita d’antologia", un evento che "raramente si vede anche nell’arco di una stagione intera". L’idea dominante è che non si tratti solo di una semifinale, ma di una partita che ridefinisce lo standard stesso del calcio europeo.

I media britannici, in particolare, oscillano tra entusiasmo e smarrimento, sottolineando la difficoltà per chi verrà dopo nel reggere il confronto con uno spettacolo di tale portata. In Spagna, invece, prevale una lettura più pragmatica: il PSG ha vinto il primo atto, ma il ritorno resta aperto e la sensazione è che il dettaglio farà la differenza.