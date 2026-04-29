Ufficiale Tapsoba si lega al Bayer fino al 2031: "Restare così a lungo in un club non è comune oggi"

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato il rinnovo a lungo termine di Edmond Tapsoba, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031. Un’estensione importante, arrivata con due anni di anticipo rispetto alla scadenza precedente, che certifica il ruolo centrale del difensore nel progetto del club tedesco.

Arrivato nel 2020 dal Vitória Guimarães, Tapsoba è diventato in poco tempo uno dei punti fermi della retroguardia del Leverkusen e uno dei difensori più affidabili della Bundesliga. Nel corso delle ultime stagioni si è imposto come elemento chiave della struttura difensiva, contribuendo in maniera decisiva anche ai successi più recenti del club. Il direttore sportivo Simon Rolfes ha sottolineato il valore del giocatore non solo sul piano tecnico, ma anche per il suo impatto complessivo sulla squadra: "Negli ultimi sei anni e mezzo Edmond Tapsoba è diventato un giocatore fondamentale per il nostro gruppo, uno dei migliori difensori del campionato tedesco e un profilo di livello internazionale. È stato una colonna della nostra squadra campione e continua a rappresentare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo".

Dal canto suo, Tapsoba ha definito il prolungamento "qualcosa di speciale ed emotivamente molto forte", sottolineando quanto il Leverkusen sia diventato per lui una seconda casa: "Rimanere così a lungo in un club non è comune nel calcio moderno. Qui ho trovato amici, stabilità e grandi momenti. Abbiamo già vinto insieme e vogliamo continuare a farlo".