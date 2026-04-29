Arsenal, Odegaard spegne le voci di mercato: “Penso solo a fare qualcosa di speciale”

Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Atletico Madrid, in casa Arsenal tiene banco anche il tema legato al futuro di Martin Odegaard. Il capitano dei Gunners, però, ha voluto chiarire la sua posizione, allontanando ogni tipo di speculazione sul suo conto.

In conferenza stampa, il centrocampista norvegese ha mostrato totale serenità rispetto alle indiscrezioni: “Non so da dove venga questa cosa”. Un modo diretto per sottolineare come, al momento, non ci siano elementi concreti dietro alle voci di un possibile addio estivo.

Odegaard ha poi ribadito quale sia il suo unico obiettivo: “La mia mentalità è semplicemente quella di fare tutto il possibile ogni singolo giorno per realizzare qualcosa di speciale”. Parole che confermano la sua piena concentrazione sul presente e sugli impegni con l’Arsenal.

Infine una riflessione sul mondo del calcio e sulle inevitabili voci di mercato: “Ci saranno sempre chiacchiere e speculazioni, è normale, ma non è qualcosa di cui io sappia nulla”.