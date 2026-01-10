Saudi Pro League, Toney sfonda l'Al Okhdood: l'Al Ahli di Demiral è a -3 dal terzo posto

Con il risultato di Al Okhdood-Al Ahli finisce qui la 14esima giornata di Saudi Pro League. L'1-0 di Ivan Toney, ex Brentford pagato 42 milioni per prelevarlo: la banda di Jaissle, con Ibanez e Demiral in campo titolari per strappare la terza vittoria di fila in campionato saudita: l'ex Roma e il centrale turco passato tra Juventus e Atalanta agguantano tre punti vitali per proseguire la scalata in classifica.

Con il successo di misura, infatti, l'Al Ahli si porta al quarto posto con 28 punti, a -3 dall'Al Taawon e soprattutto dall'ultimo gradino del podio che vale la qualificazione in Champions League asiatica (AFC).

Giovedì 8 gennaio

Al Hilal - Al Hazem 3-0

AL Nassr - Al Qadsiah 1-2

Al Najma - Al Ettifaq 3-4

Venerdì 9 gennaio

Al Khaleej - Damac 4-0

Al Taawon - Al Shabab 2-0

Al Kholood - Al Ittihad 0-4

Sabato 10 gennaio

NEOM - Al Fateh 0-1

Al Riyadh - Al Fayha 1-1

Al Okhdood - Al Ahli 0-1

Classifica finale

1. Al Hilal 35 punti

2. Al Nassr 31

3. Al Taawon 31

4. Al Ahli 28

5. Al Qadsiah 27

6. Al Ittihad 26

7. Al Ettifaq 22

8. NEOM 20

9. Al Khaleej 18

10. Al Fateh 17

11. Al Fayha 13

12. Al Hazem 13

13. Al Kholood 12

14. Damac 9

15. Al Riyadh 9

16. Al Shabab 8

17. Al Okhdood 5

18. Al Najma 2