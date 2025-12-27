Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Retegui-gol all’esordio dell’era Rodgers, ma l’Al Qadsiah si ferma sul pari. E Kessié ringrazia

Retegui-gol all’esordio dell’era Rodgers, ma l’Al Qadsiah si ferma sul pari. E Kessié ringraziaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:34Calcio estero
Yvonne Alessandro

Mateo Retegui trova il gol nella prima partita dell’era Brendan Rodgers con l’Al Qadsiah, peccato non valga la vittoria. L'ex attaccante dell'Atalanta, titolare della nazionale italiana, ha risposto al gol lampo di Vada al 4'.

Entro lo scadere del primo tempo ha raccolto una palla vagante e senza pensarci su due volte scaricato dritto in porta un destro in fondo all'angolino basso della porta del Damac per l'1-1 finale. L'Al Qadsiah non ha approfittato della superiorità numerica ottenuta con l'espulsione al 79' di Al Khaibre e in 20 minuti (tra tempo regolamentare e recupero) non ha bucato nuovamente la porta degli avversari.

Così Retegui e compagni salgono a quota 18 punti, sostando in quinta posizione e a -1 dall'Al Ahli, mancando tuttavia il possibile sorpasso su Kessié: l'ex Milan può tirare un sospiro di sollievo e mantenersi al quarto posto.

Saudi Pro League, 11a giornata
25 dicembre
Al Fayha - Al Hazem 0-0
NEOM SC - Al Najma 2-1
Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2

26 dicembre
Al Fateh - Al Ahli 2-1
Al Kholood - Al Taawon 0-2
Al Hilal - Al Khaleej 3-2

27 dicembre
Al Qadsiah - Damac 1-1
Al Nassr - Al Okhdood
Al Ittihad - Al Shabab

Classifica aggiornata
1. Al Nassr 27 punti*
2. Al Hilal 26
3. Al Taawon 25
4. Al Ahli 19
5. Al Qadsiah 18
6. NEOM SC 17
7. Al Ettifaq 15
8. Al Khaleej 14
9. Al Ittihad 14*
10. Al Fayha 12
11. Al Hazem 10
12. Al Kholood 9
13. Al Shabab 8*
14. Al Fateh 8
15. Al Riyadh 8
16. Damac 6
17. Al Okhdood 5*
18. Al Najma 1

*una gara in meno

Articoli correlati
Retegui, l'Italia in spalla: "Pressione per il Mondiale? Zero. Ci andremo, faremo... Retegui, l'Italia in spalla: "Pressione per il Mondiale? Zero. Ci andremo, faremo di tutto"
"Difficile lasciare l'Atalanta". Retegui e l'addio: "L'Al Qadsiah mi ha fatto sentire... "Difficile lasciare l'Atalanta". Retegui e l'addio: "L'Al Qadsiah mi ha fatto sentire desiderato"
Nuovo allenatore per Retegui: l'ex Celtic Rodgers ha firmato con l'Al Qadsiah Nuovo allenatore per Retegui: l'ex Celtic Rodgers ha firmato con l'Al Qadsiah
Altre notizie Calcio estero
Forest ko, Dyche dopo il City: "A volte gli arbitri devono ammettere di aver sbagliato... Forest ko, Dyche dopo il City: "A volte gli arbitri devono ammettere di aver sbagliato di grosso"
Anfield, momento toccante: i figli di Diogo Jota in campo prima di Liverpool-Wolverhampton... Anfield, momento toccante: i figli di Diogo Jota in campo prima di Liverpool-Wolverhampton
Retegui-gol all’esordio dell’era Rodgers, ma l’Al Qadsiah si ferma sul pari. E Kessié... Retegui-gol all’esordio dell’era Rodgers, ma l’Al Qadsiah si ferma sul pari. E Kessié ringrazia
City, che sudata con il Forest. Guardiola: "Tutti i chili che ho preso a Natale li... City, che sudata con il Forest. Guardiola: "Tutti i chili che ho preso a Natale li ho persi oggi"
Il Manchester City trionfa e va in vetta. Reijnders, messaggio forte all'Arsenal:... Il Manchester City trionfa e va in vetta. Reijnders, messaggio forte all'Arsenal: "Siamo a caccia"
Endrick-mania a Lione: l'annuncio del suo arrivo infrange il record di visualizzazioni... Endrick-mania a Lione: l'annuncio del suo arrivo infrange il record di visualizzazioni
Neymar, nostalgia canaglia: rispolvera le azioni dei tempi d'oro con il Barcellona... Neymar, nostalgia canaglia: rispolvera le azioni dei tempi d'oro con il Barcellona in tv
Coppa d'Africa, il Benin è ancora vivo: 1-0 al Botswana, occhio a Senegal-DR Congo... Coppa d'Africa, il Benin è ancora vivo: 1-0 al Botswana, occhio a Senegal-DR Congo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: McKennie in dubbio, chance Openda
3 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Immagine top news n.1 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.2 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.3 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.5 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Immagine top news n.7 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pisacane: "Vittoria pesante su un campo difficile. Arbitro? Poca collaborazione"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Marusic: "Udinese squadra forte e fisica. Difficoltà? Non dobbiamo avere alibi"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Como, Di Francesco: "L'episodio del primo gol ha cambiato la partita"
Immagine news Serie A n.4 Radu è sbocciato al Celta Vigo: "Sono stato penalizzato tra l'Inter e molti anni in prestito"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Kabasele: "Dobbiamo trovare continuità. Ritiro? Siamo noi i responsabili"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Reggiana 2-1, le pagelle: finalmente Barak, Tavsan impalpabile
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia vince, Donadoni guarda anche al mercato: "Esposito? Non so come finirà"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Cesena 2-0, le pagelle: Pittarello non perdona, Zaro sfortunato. Francesconi disattento
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedere
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.2 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?