Retegui-gol all’esordio dell’era Rodgers, ma l’Al Qadsiah si ferma sul pari. E Kessié ringrazia

Mateo Retegui trova il gol nella prima partita dell’era Brendan Rodgers con l’Al Qadsiah, peccato non valga la vittoria. L'ex attaccante dell'Atalanta, titolare della nazionale italiana, ha risposto al gol lampo di Vada al 4'.

Entro lo scadere del primo tempo ha raccolto una palla vagante e senza pensarci su due volte scaricato dritto in porta un destro in fondo all'angolino basso della porta del Damac per l'1-1 finale. L'Al Qadsiah non ha approfittato della superiorità numerica ottenuta con l'espulsione al 79' di Al Khaibre e in 20 minuti (tra tempo regolamentare e recupero) non ha bucato nuovamente la porta degli avversari.

Così Retegui e compagni salgono a quota 18 punti, sostando in quinta posizione e a -1 dall'Al Ahli, mancando tuttavia il possibile sorpasso su Kessié: l'ex Milan può tirare un sospiro di sollievo e mantenersi al quarto posto.

Saudi Pro League, 11a giornata

25 dicembre

Al Fayha - Al Hazem 0-0

NEOM SC - Al Najma 2-1

Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2

26 dicembre

Al Fateh - Al Ahli 2-1

Al Kholood - Al Taawon 0-2

Al Hilal - Al Khaleej 3-2

27 dicembre

Al Qadsiah - Damac 1-1

Al Nassr - Al Okhdood

Al Ittihad - Al Shabab

Classifica aggiornata

1. Al Nassr 27 punti*

2. Al Hilal 26

3. Al Taawon 25

4. Al Ahli 19

5. Al Qadsiah 18

6. NEOM SC 17

7. Al Ettifaq 15

8. Al Khaleej 14

9. Al Ittihad 14*

10. Al Fayha 12

11. Al Hazem 10

12. Al Kholood 9

13. Al Shabab 8*

14. Al Fateh 8

15. Al Riyadh 8

16. Damac 6

17. Al Okhdood 5*

18. Al Najma 1

*una gara in meno