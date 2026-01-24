Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Abraham all'Aston Villa, oggi le visite mediche: cosa manca per chiudere l'affare

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

L’Aston Villa ha programmato per oggi le visite mediche per Tammy Abraham. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, non è ancora un affare chiuso, ma c’è un accordo di massima sui principali aspetti dell'operazione: il club inglese dovrebbe pagare 18,2 milioni di sterline (21 milioni di euro) per ingaggiare l'attaccante classe '97.

Pedine in movimento. Il difensore centrale del Villa, Yasin Ozkan, attualmente in prestito all’Anderlecht, dovrebbe invece firmare per il Besiktas. La valutazione del giocatore si attesterebbe intorno ai 26 milioni di sterline (30 milioni di euro).

Con la maglia bianconera del club turco Abraham ha segnato 13 gol complessivi in metà stagione, con 3 assist a corredo. In prestito con obbligo di riscatto dalla Roma (a 13 milioni più 2 di bonus da versare in rate entro il 2030 a partire dalla stagione 2026-2027), l'attaccante inglese a 28 anni farà così ritorno in Premier League.

Così giocherà sotto la guida di Unai Emery, per lottare tra i piani alti del campionato con Arsenal e Manchester City. Tappa così il buco lasciato dalla partenza di Malen proprio in giallorosso il club inglese, al momento secondo a pari merito con Guardiola a quota 43, in ritardo di 7 punti dai Gunners di Arteta.

