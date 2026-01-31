Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bournemouth, Iraola fa 100 in Premier: "Bel modo di festeggiare, vittoria che serviva"

Bournemouth, Iraola fa 100 in Premier: "Bel modo di festeggiare, vittoria che serviva"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 19:26
Paolo Lora Lamia

Nel girono della sua centesima panchina in Premier League con il Bournemouth, Andoni Iraola con le sue Cherries ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Premier League andando a vincere per 0-2 sul campo del Wolverhampton. Di seguito le sue dichiarazioni a fine partita, ai microfoni di Sky Sport: "È stato un bel modo per festeggiare la centesima presenza. Avevamo bisogno di questa vittoria. La partita è stata più equilibrata del 2-0 perché abbiamo affrontato una buona squadra".

Sui gol di Junior Kroupi: "Penso che abbiamo lavorato molto con lui, ci ha dato molto da fare. Stiamo cercando di trovare il modo di giocare con due numeri nove. In possesso palla siamo più pericolosi, se riusciamo a mettere Junior ed Evanilson in area di rigore siamo più pericolosi. Sono soddisfatto del lavoro che sta facendo e può rimanere in campo".

In chiusura: "Abbiamo molti giocatori giovani e a volte dobbiamo accettare qualche errore. Ma stanno giocando davvero bene in ogni partita. Ci stanno regalando ottime prestazioni e spero che possiamo aiutarli a crescere".

