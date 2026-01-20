Ufficiale Addio Basilea, Barisic firma con il Braga: la formula dell'affare per l'ex Frosinone

Lo Sporting Braga ingaggia ufficialmente Adrian Barišić: il nuovo numero 37 ha già sostenuto le visite mediche di rito e si unirà immediatamente alla squadra agli ordini dell’allenatore Carlos Vicens, dopo aver firmato un contratto duraturo. "Lo SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Basilea (Svizzera) per il prestito fino al termine della stagione in corso del calciatore Adrian Barišić, con una clausola di acquisto obbligatoria pari a 3,5 milioni di euro", si legge dal comunicato ufficiale del club portoghese.

Al termine del prestito semestrale, dunque, il centrale bosniaco di 24 anni si è legato allo Sporting Braga per le prossime 4 stagioni (fino al 2030). "Si segnala inoltre che il Basilea manterrà il 10% di una futura plusvalenza in caso di trasferimento", si legge dalla nota ufficiale. Con la Bosnia ed Erzegovina, Adrian Barisic conta finora 15 presenze internazionali, con una formazione in Croazia tra Hajduk Spalato, Dinamo Zagabria e NK Osijek. A 20 anni invece è passato anche in Italia, dal Frosinone e la Serie B, con 12 partite e un gol tra le varie esperienze in carriera.

Che tipo di giocatore è. La sua imponente struttura fisica (1,92 metri) e le sue grandi capacità difensive hanno convinto il Basilea a ingaggiarlo all’inizio della stagione 2023/24, dove si è subito affermato come titolare nel club campione di Svizzera (76 presenze e 1 gol in due stagioni e mezzo). Oggi invece è ufficialmente un nuovo giocatore del Braga, attualmente quinto in Liga Portugal, dove domina in vetta Farioli con il suo Porto.