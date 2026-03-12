Entra, si fa male, esce. Tutto in due minuti: serata sfortunatissima per Himbert del Lione

Serata sfortunata per il giovane attaccante dell'Olympique Lione, Rémi Himbert, protagonista di un ingresso in campo durato appena pochi secondi nella sfida di Europa League contro il Celta Vigo.

Paulo Fonseca lo aveva mandato in campo al 67’, sostituendo Nicolás Tagliafico, per provare a dare maggiore peso offensivo nel finale di gara e cercare il gol del pareggio. Ma la partita di Himbert è durata pochissimo: sul suo primo pallone giocato, il giocatore è rimasto subito a terra dopo un contrasto di gioco. L’episodio si è verificato al 68’: nel tentativo di contendere il pallone, Pablo Durán è ricaduto involontariamente sulla caviglia del francese, che ha subito una torsione innaturale. Himbert ha immediatamente mostrato segni di dolore, restando a lungo sul terreno di gioco mentre lo staff medico entrava in campo per prestargli soccorso.

Dopo pochi istanti è apparso chiaro che non sarebbe stato in grado di proseguire la partita. Così, appena due minuti dopo il suo ingresso, al 69’, l'ex mister di Roma e Milan è stato costretto a effettuare un nuovo cambio: al posto dell’infortunato è entrato Adam Karabec.