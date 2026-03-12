Risultati Conference League: successi esterni per Shakhtar, Rayo e Strasburgo. Vince l'AZ
Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 18.45: Shakhtar e Rayo Vallecano hanno un piede al prossimo turno dopo aver vinto 3-1 fuori casa contro Lech e Samsuspor. Importante successo estero per lo Strasburgo che battuto il Rijeka 2-1. Infine successo casalingo per l'AZ Alkmaar: 2-1 per gli olandesi contro lo Sparta Praga.
AZ Alkmaar vs Sparta Praga 2-1
29' e 87' Parrott (AZ), 50' Vojta (S)
Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 1-3
36' Marlon (S), 48' Newerton (S), 70' Ishak (L), 86' Isaque Silva (S)
Rijeka vs Strasburgo 1-2
2' Panichelli (S), 72' Godo (S), 76' Majstorovic (R)
Samsunspor vs Rayo Vallecano 1-3
15' e 78' Alemao (RV), 21' Marius (S), 40' Garcia (RV)
Le gare delle 21.00
21:00 – Celje vs AEK Atene
21:00 – Crystal Palace vs AEK Larnaca
21:00 – Fiorentina vs Rakow
21:00 – Sigma Olomouc vs Magonza