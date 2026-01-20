Braga, Barisic si presenta: "Volevo venire qui in estate, avevo già parlato con l'allenatore"

Dopo aver firmato il contratto in prestito 6 mesi più 4 anni a titolo definitivo col Braga, Adrian Barišić si è mostrato entusiasta per la nuova sfida in carriera. Il difensore bosniaco, 24 anni, lasciato il Basilea ha spiegato: "Volevo davvero venire già in estate. In quel periodo ho parlato con l’allenatore e ora sono tornato a confrontarmi con lui. Ho seguito sempre i risultati, l’Europa League, il campionato, tutto, aspettando che in inverno si ripresentasse l’opportunità", la rivelazione ai canali ufficiali del club. "Sono molto felice che sia successo, perché nel calcio, a volte, quando crediamo e aspettiamo, le cose belle finiscono per accadere".

L'ex Frosinone ha poi aggiunto un pensiero riguardo l'appeal del Braga: "Lo Sporting Braga è un club molto conosciuto nel calcio europeo. Se guardiamo agli ultimi dieci anni, vediamo giocatori di livello mondiale che sono passati da qui. Questo, per me, fin dall’inizio, è stato molto allettante. Ho uno stile di gioco aggressivo: mi piacciono i duelli, in aria e a terra, stare sempre vicino all’attaccante, infastidirlo con la mia presenza. È così che gioco. Voglio continuare a crescere e aiutare la squadra, non solo in difesa, ma anche segnando gol. Ho visto alcuni gol del difensore centrale Gustaf Lagerbielke e, se riuscirò a eguagliare il suo numero, ne sarò soddisfatto".

Sull'evoluzione personale da giocatore, l'ex Frosinone ha dichiarato: "Ho 24 anni e credo che si migliori con l’età, che l’esperienza porti leadership. Ho giocato con Joe Mendes e, quando è emerso l’interesse del Braga la scorsa estate, ho parlato con lui del club. Ho un buon rapporto con lui dai tempi in cui eravamo al Basilea".