Braga, Barisic si presenta: "Volevo venire qui in estate, avevo già parlato con l'allenatore"
Dopo aver firmato il contratto in prestito 6 mesi più 4 anni a titolo definitivo col Braga, Adrian Barišić si è mostrato entusiasta per la nuova sfida in carriera. Il difensore bosniaco, 24 anni, lasciato il Basilea ha spiegato: "Volevo davvero venire già in estate. In quel periodo ho parlato con l’allenatore e ora sono tornato a confrontarmi con lui. Ho seguito sempre i risultati, l’Europa League, il campionato, tutto, aspettando che in inverno si ripresentasse l’opportunità", la rivelazione ai canali ufficiali del club. "Sono molto felice che sia successo, perché nel calcio, a volte, quando crediamo e aspettiamo, le cose belle finiscono per accadere".
L'ex Frosinone ha poi aggiunto un pensiero riguardo l'appeal del Braga: "Lo Sporting Braga è un club molto conosciuto nel calcio europeo. Se guardiamo agli ultimi dieci anni, vediamo giocatori di livello mondiale che sono passati da qui. Questo, per me, fin dall’inizio, è stato molto allettante. Ho uno stile di gioco aggressivo: mi piacciono i duelli, in aria e a terra, stare sempre vicino all’attaccante, infastidirlo con la mia presenza. È così che gioco. Voglio continuare a crescere e aiutare la squadra, non solo in difesa, ma anche segnando gol. Ho visto alcuni gol del difensore centrale Gustaf Lagerbielke e, se riuscirò a eguagliare il suo numero, ne sarò soddisfatto".
Sull'evoluzione personale da giocatore, l'ex Frosinone ha dichiarato: "Ho 24 anni e credo che si migliori con l’età, che l’esperienza porti leadership. Ho giocato con Joe Mendes e, quando è emerso l’interesse del Braga la scorsa estate, ho parlato con lui del club. Ho un buon rapporto con lui dai tempi in cui eravamo al Basilea".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.