Addio Raspadori, l'Atletico si consola altrove: contatti con Lee Kang-in del PSG

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Meglio la qualità che la quantità", ha dichiarato il 'Cholo' Simeone questa mattina riguardo agli arrivi in questo mercato di trasferimenti invernale. Ma il nome di Lee Kang-in, trequartista sudcoreano classe 2001, di proprietà del PSG potrebbe fare proprio al caso dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, il 24enne è finito nei pensieri della dirigenza dei colchoneros negli ultimi dieci giorni, dopo essere stato inseguito per diverso tempo.

Ora però è una pista concreta, visto che l'entourage del giocatore avrebbe mostrato segnali evidenti di addio da Parigi. Sarebbe il diretto rimpiazzo di Giacomo Raspadori, che dopo 6 mesi di rojiblancos ha preferito tornare in Italia e firmare con l'Atalanta. Il suo scarso utilizzo al PSG (pur avendo totalizzato 21 presenze complessive nelle quattro competizioni disputate dalla squadra di Luis Enrique, in Ligue 1 ha accumulato appena 867 minuti e in Champions League 171) spinge il giocatore fuori dai cancelli del centro sportivo dei transalpini. E porta ad un abbassamento delle pretese di questi ultimi in ottica cessione.

Mateu Alemany, direttore dell'area professionale dell'Atletico Madrid, lo conosce bene per il suo passato al Valencia nel 2018 e non a caso è stato pizzicato venerdì scorso nella capitale francese. Per avviare i contatti e gettare le basi del suo trasferimento, stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli. La formula? C'è apertura in merito, come prestito o a titolo definitivo.

