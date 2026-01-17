Addio Raspadori, l'Atletico si consola altrove: contatti con Lee Kang-in del PSG

"Meglio la qualità che la quantità", ha dichiarato il 'Cholo' Simeone questa mattina riguardo agli arrivi in questo mercato di trasferimenti invernale. Ma il nome di Lee Kang-in, trequartista sudcoreano classe 2001, di proprietà del PSG potrebbe fare proprio al caso dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, il 24enne è finito nei pensieri della dirigenza dei colchoneros negli ultimi dieci giorni, dopo essere stato inseguito per diverso tempo.

Ora però è una pista concreta, visto che l'entourage del giocatore avrebbe mostrato segnali evidenti di addio da Parigi. Sarebbe il diretto rimpiazzo di Giacomo Raspadori, che dopo 6 mesi di rojiblancos ha preferito tornare in Italia e firmare con l'Atalanta. Il suo scarso utilizzo al PSG (pur avendo totalizzato 21 presenze complessive nelle quattro competizioni disputate dalla squadra di Luis Enrique, in Ligue 1 ha accumulato appena 867 minuti e in Champions League 171) spinge il giocatore fuori dai cancelli del centro sportivo dei transalpini. E porta ad un abbassamento delle pretese di questi ultimi in ottica cessione.

Mateu Alemany, direttore dell'area professionale dell'Atletico Madrid, lo conosce bene per il suo passato al Valencia nel 2018 e non a caso è stato pizzicato venerdì scorso nella capitale francese. Per avviare i contatti e gettare le basi del suo trasferimento, stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli. La formula? C'è apertura in merito, come prestito o a titolo definitivo.