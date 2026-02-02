Lee Kang-in pronto a rinnovare con il PSG: Luis Enrique crede nel coreano

Nonostante i recenti accostamenti all'Atletico Madrid, il futuro di Lee Kang-in sembra essere ancora all'ombra della Torre Eiffel. Il Paris Saint-Germain, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante sudcoreano.

Secondo quanto riportato da L'Équipe e rilanciato da ParisSG Infos, il trequartista classe 2001 è pronto a legarsi ulteriormente ai Campioni d'Europa in carica. Il club parigino sta valutando un prolungamento del contratto per diverse stagioni, con l'obiettivo di blindare il giocatore e garantirsi le sue prestazioni nel lungo periodo.

Lee Kang-in, attualmente sotto contratto fino al giugno 2028, è reduce da un infortunio ma ha già dimostrato la sua importanza nell'ultima giornata di Ligue 1: nel successo per 2-1 contro lo Strasburgo, il ventiquattrenne è subentrato al 60' giocando un ruolo chiave nel finale di gara e confermando di essere un elemento centrale nel progetto di Luis Enrique.