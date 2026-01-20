Atletico Madrid, il grande obiettivo per Simeone è Kang in-Lee. Ma c'è un nodo da sciogliere

Nonostante le partenze di Raspadori, Gallagher, Galan e Carlos Martin abbiano portato oltre 60 milioni nelle casse dell'Atletico Madrid, il tetto salariale quasi superato con cui è stata costruita la squadra sta costringendo la dirigenza dei Colchoneros ad acquisti mirati. Per questo motivo il ds Mateu Alemany sta allestendo una rosa basata più sulla qualità che sulla quantità e, secondo quanto riferito da Marca, l'obiettivo numero uno è portare a Madrid il centrocampista del PSG Kang-in Lee.

Alemany conosce bene il calciatore sudcoreano avendolo acquistato lui ai tempi del Valencia, rendendolo un calciatore per cui il PSG fu disposto addirittura a sborsare 80 milioni. Adesso i francesi non vorrebbero privarsene ma a pesare nella decisione potrebbe essere il volere dello stesso Lee, che potrebbe decidere di cambiare aria per trovare maggior minutaggio. L'Atletico, fa sapere il quotidiano spagnolo, nelle prossime ore potrebbe tentare l'assalto, mettendo sul piatto dei francesi una proposta di prestito con un importante diritto di riscatto per non sforare il ristretto budget stipendiale del club.

In questa stagione Kang-in Lee ha disputato 21 partite con la maglia del Paris Saint Germain, ma soltanto in 12 di esse titolare dal 1' minuto, impreziosite da due reti e tre assist. Nel 2026 non è ancora sceso in campo a causa di un problema muscolare che lo sta tenendo ai box.