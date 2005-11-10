L'AEK ha messo in crisi il Real Madrid, Mourinho elogia Nikolic: "Giocavano senza paura"

Ieri sera il Real Madrid ha vinto ad Atene sul campo dell'AEK ma non senza faticare: il 3-2 conquistato dai Blancos di Mourinho è arrivato nei minuti di recupero grazie a Valverde e con la squadra greca che nel frattempo era anche rimasta in dieci uomini.

I complimenti di Mourinho a Nikolic

La prestazione messa in campo dall'AEK Atene è stata meritevole di applausi, un po' come quelli portati ai gialloneri e al loro allenatore Marko Nikolic dallo stesso Jose Mourinho nel post-partita: "C'era un'atmosfera fantastica, stadi come questi sono una forza da non sottovalutare, per questo la nostra partita non è stata così bella. Non indicherei un loro giocatore, ma l'allenatore Nikolic: avevano la squadra messa in campo diversamente, si sono difesi bene e hanno lanciato buoni contropiedi. Hanno giocato senza paura".