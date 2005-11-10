Senegal, tra i convocati di Vieira c'è anche Mendy: prima chiamata per l'attaccante del Cagliari

Il Senegal conosce ufficialmente i 25 convocati in vista della prossima sosta per le nazionali. Il commissario tecnico Patrick Vieira ha diramato la lista dei giocatori scelti per il doppio confronto contro il Sudan, valevole per la terza e la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027: la principale novità è rappresentata da Paul Mendy. L'attaccante del Cagliari ha ricevuto la sua primissima chiamata in Nazionale maggiore e si candida per fare il suo esordio assoluto con la maglia del Senegal. Oltre a lui, Vieira ha voluto premiare diversi giovani talenti come Ibrahim Mbaye, Mamadou Sarr e Nobel Mendy, inserendo nel reparto offensivo anche pedine del calibro di Boulaye Dia, Pathé Mboup e Issa Soumaré per completare un gruppo ricco di alternative. Questa la lista completa dei convocati del Senegal per la doppia sfida:

Portieri: Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne).

Difensori: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (OL), Malang Sarr (NEOM SC), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Nobel Mendy (Hull City), Sadibou Sané (AS Monaco), Krépin Diatta (Watford), Lamine Sy (AJ Auxerre).

Centrocampisti: Pape Gueye (Villarreal), Pape Demba Diop (RC Strasbourg), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Juventus), Dion Lopy (Al-Ittihad).

Attaccanti: Iliman Ndiaye (Manchester City), Nicolas Jackson (Aston Villa), Clayton Diandy (Al-Diriyah), Pathé Mboup (Stade Brestois), Boulaye Dia (Stade Rennais), Issa Soumaré (Stade Rennais), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Paul Mendy (Cagliari).