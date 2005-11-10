FIFA, Infantino su CR7: "Ha raggiunto traguardi che forse non saranno mai eguagliati"
Simone Lorini
Attraverso il proprio account ufficiale, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha salutato così Cristiano Ronaldo nel giorno del suo addio alla Nazionale: "Pochi giocatori sono riusciti a toccare il cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo come Cristiano Ronaldo. Una carriera definita da uno straordinario talento, da una determinazione implacabile e da un desiderio irrefrenabile di spingere sempre più in là i confini di ciò che è possibile.
Essendo stato il primo calciatore nella storia a segnare in sei differenti edizioni della Coppa del Mondo FIFA e il miglior marcatore di tutti i tempi nel calcio internazionale maschile, Cristiano ha raggiunto traguardi che forse non saranno mai eguagliati; tuttavia, la sua eredità più grande va ben oltre i record, i trofei e i gol.
Ha saputo ispirare generazioni, unire milioni di tifosi e portare le speranze e l'orgoglio del Portogallo sui palcoscenici più importanti del mondo. Grazie, Cristiano, per la passione, per i momenti indimenticabili e per l'immenso contributo che hai dato al nostro amato sport indossando con orgoglio la maglia della Seleção: la tua carriera internazionale rimarrà per sempre scolpita nella storia del calcio".