Ucraina, i convocati di Maldera per la Nations: non ci sono 'italiani' in lista
Simone Lorini
Il commissario tecnico della nazionale ucraina, Andrea Maldera, ha annunciato la lista dei convocati per le prossime due partite di Nations League contro Irlanda del Nord (14 novembre) e Georgia (17 novembre). La lista principale comprende 25 calciatori, con altri nove giocatori inseriti nella lista delle riserve.
Portieri: Anatoliy Trubin (Benfica), Dmytro Riznyk (Shakhtar), Heorhiy Yermakov (Kharkiv).
Difensori: Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar (Shakhtar), Eduard Sarapiy, Borys Krushynskyi (Polissya), Illia Zabarnyi (PSG), Taras Mykhavko (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Everton), Illia Krupskyi (Kharkiv).
Centrocampisti: Oleh Ocheretko, Yehor Nazaryna (Shakhtar), Oleksandr Andriyevskyi (Polissya), Ivan Varfolomeyev (Lincoln), Yehor Yarmolyuk (Brentford).
Attaccanti: Heorhiy Sudakov (Benfica), Oleksandr Nazarenko, Ihor Krasnopir (Polissya), Oleksandr Zubkov (AEK), Matviy Ponomarenko (Dynamo), Danylo Sikan (Anderlecht), Roman Yaremchuk (Olympiacos), Hennadiy Synchuk (Montreal), Oleksiy Kashchuk (Qarabağ).