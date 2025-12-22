LaLiga, 17ª giornata: Espanyol corsaro in casa dell'Athletic. Zona Champions a -2
Si chiude con la vittoria esterna dell'Espanyol sul campo dell'Athletic Bilbao la 17ª giornata de LaLiga. Baschi che passano avanti con l'ex Torino Alex Berenguer al 38' e catalani che impattano al 44' con Romero e, poi, la ribaltano al 52' con Milla. Espanyol che con questa vittoria si porta a -2 dal Villarreal e dal quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Athletic che, invece, si fa agganciare a 23 punti dal Celta Vigo. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
LALIGA - 17ª GIORNATA
Valencia-Maiorca 1-1
Oviedo-Celta Vigo 0-0
Levante-Real Sociedad 1-1
Osasuna-Alaves 3-0
Real Madrid-Siviglia 2-0
Girona-Atletico Madrid 0-3
Villarreal-Barcellona 0-2
Elche-Rayo Vallecano 4-0
Betis-Getafe 4-0
Athletic Bilbao-Espanyol 1-2
CLASSIFICA
Barcellona 46*
Real Madrid 42*
Atletico Madrid 37*
Villarreal 35**
Espanyol 33
Betis 28
Celta Vigo 23
Athletico Bilbao 23*
Elche 22
Siviglia 20
Getafe 20
Osasuna 18
Maiorca 18
Alaves 18
Rayo Vallecano 18
Real Sociedad 17
Valencia 16
Girona 15
Oviedo 11
Levante 16**
* una gara in più
** una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.