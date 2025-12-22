Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe
Ci pensa il solito Mohamed Salah a regalare la vittoria al suo Egitto. Nel match d'esordio nella Coppa d'Africa 2025 i Faraoni, però, faticano più del previsto a superare lo Zimbabwe. Infatti, Nonostante statistiche impressionanti (possesso palla prossimo all'80%, oltre dieci tiri nello specchio della porta e almeno sette chiare occasioni da gol) sono i Guerrieri dello Zimbabwe a passare in vantaggio al 20' con Dube, con l'Egitto che impatta al 64' con Omar Marmoush del Manchester City, centranto la vittoria solo in pieno recupero proprio grazie al fenomeno del Liverpool.
Di seguito la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:
Sudafrica-Angola 2-1
Egitto-Zimbabwe 2-1
Classifica
Sudafrica 3
Egitto 3
Zimbabwe 0
Angola 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
