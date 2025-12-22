Premier League, 17ª giornata: Fulham-Nottingham 1-0. Cottagers al 4° successo nelle ultime sei
Si chiude con la vittoria del Fulham sul Nottingham Forest il 17° turno di Premier League. Decisivo per l'1-0 dei Cottagers la rete al quinto minuto di recupero del primo tempo su calcio di rigore di Raul Jimenez. Per i londinesi si tratta del quarto successo nelle ultime sei gare, mentre per il Forest di Niccolò Savona continua la corrente alternata in termini di risultati. La distanza di cinque punti dalla zona retrocessione, complice il ko del West Ham rimane invariata. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
PREMIER LEAGUE - 17ª GIORNATA
Newcastle-Chelsea 2-2
Wolverhampton-Brentford 0-2
Manchester City-West Ham 3-0
Brighton-Sunderland 0-0
Bournemouth-Burnley 1-1
Tottenham-Liverpool 1-2
Leeds-Crystal Palace 4-1
Everton-Arsenal 0-1
Aston Villa-Manchester United 2-1
Fulham-Nottingham Forest 1-0
CLASSIFICA
Arsenal 39
Manchester City 37
Aston Villa 36
Chelsea 29
Liverpool 29
Sunderland 27
Manchester United 26
Crystal Palace 26
Brighton 24
Everton 24
Newcastle 23
Brentford 23
Fulham 23
Tottenham 22
Bournemouth 22
Leeds 19
Nottingham Forest 18
West Ham 13
Burnley 11
Wolverhampton 2
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.