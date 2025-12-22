Premier League, 17ª giornata: Fulham-Nottingham 1-0. Cottagers al 4° successo nelle ultime sei

Si chiude con la vittoria del Fulham sul Nottingham Forest il 17° turno di Premier League. Decisivo per l'1-0 dei Cottagers la rete al quinto minuto di recupero del primo tempo su calcio di rigore di Raul Jimenez. Per i londinesi si tratta del quarto successo nelle ultime sei gare, mentre per il Forest di Niccolò Savona continua la corrente alternata in termini di risultati. La distanza di cinque punti dalla zona retrocessione, complice il ko del West Ham rimane invariata. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

PREMIER LEAGUE - 17ª GIORNATA

Newcastle-Chelsea 2-2

Wolverhampton-Brentford 0-2

Manchester City-West Ham 3-0

Brighton-Sunderland 0-0

Bournemouth-Burnley 1-1

Tottenham-Liverpool 1-2

Leeds-Crystal Palace 4-1

Everton-Arsenal 0-1

Aston Villa-Manchester United 2-1

Fulham-Nottingham Forest 1-0

CLASSIFICA

Arsenal 39

Manchester City 37

Aston Villa 36

Chelsea 29

Liverpool 29

Sunderland 27

Manchester United 26

Crystal Palace 26

Brighton 24

Everton 24

Newcastle 23

Brentford 23

Fulham 23

Tottenham 22

Bournemouth 22

Leeds 19

Nottingham Forest 18

West Ham 13

Burnley 11

Wolverhampton 2