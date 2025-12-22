Liverpool, si prospetta un mercato di gennaio bollente. Tre gli innesti per Slot
Il Liverpool si prepara a un mercato di gennaio più attivo del previsto. Secondo quanto riportato da SkySports UK, i Reds potrebbero intervenire con decisione nella finestra invernale per rinforzare la rosa di Arne Slot, nonostante l'importante investimento estivo superiore ai 200 milioni di sterline.
Tre i ruoli nel mirino della dirigenza inglese: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno offensivo.
Tra i nomi caldi spicca quello di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace. Sul fronte offensivo, invece, il mirino è puntato su Antoine Semenyo del Bournemouth è finito nel radar dei Reds e il grave infortunio occorso ad Alexander Isak potrebbe accelerare l'operazione. Per quanto riguarda il centrocampo, la ricerca di un mediano resta in agenda dall'estate, quando Martin Zubimendi declinò il trasferimento. Le ottime prestazioni di Ryan Gravenberch nel ruolo hanno temporaneamente congelato i piani, ma l'operazione potrebbe essere riattivata.
