Ajax, continua la rivoluzione: anche Kroes verso l'addio, due candidati per il suo posto

Il direttore sportivo dell'Ajax, Alex Kroes, è pronto a lasciare il club in seguito alla decisione del consiglio di amministrazione di esonerare l'allenatore John Heitinga, intensificando un periodo turbolento per i giganti olandesi. Le ex stelle Maxwell e Jordi Cruyff sono state sondate come potenziali successori, mentre l'ex direttore sportivo Marc Overmars ha detto ad un eventuale ritorno, attribuendo la colpa a persistenti problemi interni. "È già successo una volta, e ora di nuovo: per me è finita".

Dietro PSV, Feyenoord e AZ in Eredivisie e senza vittorie in quattro partite di Champions League, l'Ajax è in difficoltà senza l'asse Overmars-Ten Hag che un tempo dominava l'Europa. Overmars, esonerato nel 2022 per comportamento inappropriato e ora in difficoltà al Royal Antwerp, ha dichiarato al De Telegraaf di non voler partecipare a un altro "gioco politico" nel club della sua infanzia.