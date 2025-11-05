Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chelsea, maledizione Lavia: altro infortunio. Maresca: "Non riesce a restare in forma a lungo"

Chelsea, maledizione Lavia: altro infortunio. Maresca: "Non riesce a restare in forma a lungo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Chelsea ha buttato via due punti a Baku contro un ottimo Qarabag nel quarto turno di League Phase in Champions League. Enzo Maresca, tecnico dei Blues stoppati sul 2-2 questa sera, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita per commentare: "Perché 7 cambi? Penso di aver provato a spiegarlo già molte volte. Abbiamo dei giocatori, l’intenzione stasera era di far riposare Enzo (Fernandez, ndr), far riposare Moises (Caicedo, ndr), Malo (Gusto, ndr) e altri giocatori, perché non sono in grado di giocare ogni tre giorni. Hanno bisogno di recuperare dalla scorsa stagione e il Mondiale per club incide molto".

E ha aggiunto: "Cerchiamo di ruotare quando si vince, ma nessuno lo menziona. So che quando non si vince, tutti si concentrano su quello e ora penso sia importante recuperare energie per sabato e ripartire". Una notizia brutta e assai sfortunata in casa Chelsea arriva da Romeo Lavia, partito dal primo minuto nella linea titolare contro il Qarabag e costretto a lasciare il campo per infortunio dopo appena 8 minuti di gioco: "Ci sentiamo molto dispiaciuti soprattutto per lui perché non riesce a rimanere in forma per un lungo, lungo periodo".

Per poi precisare: "Vedremo ora, è troppo presto per capire che tipo di infortunio sia. Speriamo non sia grave. Se è un infortunio al flessore della coscia? No, penso sia un infortunio al quadricipite", ha precisato Maresca. Una maledizione per il mediano belga di 21 anni, che l'anno scorso ha saltato metà stagione per una sequela di infortuni (circa 24 partite).

Articoli correlati
Chelsea, Maresca spiega: "George titolare? Merita un'opportunità. Messaggio a Delap... Chelsea, Maresca spiega: "George titolare? Merita un'opportunità. Messaggio a Delap chiaro"
Chelsea, Maresca: "Con Palmer ragioniamo giorno dopo giorno. Neto salta il Qarabag"... Chelsea, Maresca: "Con Palmer ragioniamo giorno dopo giorno. Neto salta il Qarabag"
Maresca esalta Caicedo: "Il miglior centrocampista difensivo del mondo, con Rodri"... Maresca esalta Caicedo: "Il miglior centrocampista difensivo del mondo, con Rodri"
Altre notizie Calcio estero
Rio Ferdinand a Dubai: "L'Inghilterra è un Paese in rovina, non voglio crescere i... Rio Ferdinand a Dubai: "L'Inghilterra è un Paese in rovina, non voglio crescere i miei figli lì"
Il selfie che passerà alla storia: Foden gol, scatta una foto con un tifoso del Manchester... Il selfie che passerà alla storia: Foden gol, scatta una foto con un tifoso del Manchester City
Chelsea, maledizione Lavia: altro infortunio. Maresca: "Non riesce a restare in forma... Chelsea, maledizione Lavia: altro infortunio. Maresca: "Non riesce a restare in forma a lungo"
L'agente irrita il Galatasaray, ma Icardi aspetta solo il rinnovo. E l'ingaggio stellare... L'agente irrita il Galatasaray, ma Icardi aspetta solo il rinnovo. E l'ingaggio stellare pesa
Corinthians, crisi finanziaria. Eppure Depay non rinuncia alla suite da 40mila euro... Corinthians, crisi finanziaria. Eppure Depay non rinuncia alla suite da 40mila euro al mese
Porto, il presidente Villas Boas attacca: "Lo Sporting ha il presidente del Benfica... Porto, il presidente Villas Boas attacca: "Lo Sporting ha il presidente del Benfica in tasca"
Ajax-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Osimhen non si tocca, diga Torreira-Lemina... Ajax-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Osimhen non si tocca, diga Torreira-Lemina
Tonali faro a centrocampo, Berenguer c'è: Newcastle-Athletic Bilbao, le formazioni... Tonali faro a centrocampo, Berenguer c'è: Newcastle-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
4 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
5 Le prime mosse di Galloppa da allenatore della Fiorentina: difesa a quattro e Martinelli
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, ecco De Rossi: prime foto con il ds Lopez da tecnico rossoblù
Immagine top news n.1 La Fiorentina ha scelto, accordo vicino con Paolo Vanoli: tutti i dettagli
Immagine top news n.2 Fiorentina, prime parole di Galloppa: "Se è un sogno non svegliatemi. Voglio riportare entusiasmo"
Immagine top news n.3 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine top news n.4 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.5 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.6 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.7 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Morrone: "A breve, si avrà contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, si amplia il comparto scout. Annunciato l'arrivo di Felix Johnston
Immagine news Serie A n.2 Inter, chi si rivede: al 71' entra Marcus Thuram 36 giorni dopo
Immagine news Serie A n.3 Milan, oltre 90 milioni dagli sponsor. Leggero incremento rispetto alla stagione precedente
Immagine news Serie A n.4 Carlos Augusto scaccia incubi: Inter di nuovo in vantaggio sul Kairat Almaty
Immagine news Serie A n.5 Milan, Morata è costato 17 milioni. Quella dello spagnolo è un'operazione in perdita
Immagine news Serie A n.6 Clamoroso al Meazza: Arad gela l'Inter, pareggio del Kairat al 56'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Immagine news Serie B n.2 Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"
Immagine news Serie B n.4 I libri di #ioleggoperché negli stadi della Serie B: l'iniziativa promossa per la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.5 "Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Il bomber dell'Entella che fa...il difensore
Immagine news Serie B n.6 Bari, lesione di alto grado al retto femorale per Darboe: già al via il percorso di recupero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Figliomeni: "Il ko di Arezzo fa ancora male, e infastidisce tutt'oggi"
Immagine news Serie C n.3 Non solo in prima squadra, i problemi del Livorno sono anche nelle giovanili. Con staff in sciopero
Immagine news Serie C n.4 Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Rossi verso le dimissioni: alla base della scelta, i rapporti tesi con Canonico?
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, Eklu si racconta: “Il numero conta poco, la forza viene dal gruppo e dai tifosi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?