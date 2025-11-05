Chelsea, maledizione Lavia: altro infortunio. Maresca: "Non riesce a restare in forma a lungo"

Il Chelsea ha buttato via due punti a Baku contro un ottimo Qarabag nel quarto turno di League Phase in Champions League. Enzo Maresca, tecnico dei Blues stoppati sul 2-2 questa sera, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita per commentare: "Perché 7 cambi? Penso di aver provato a spiegarlo già molte volte. Abbiamo dei giocatori, l’intenzione stasera era di far riposare Enzo (Fernandez, ndr), far riposare Moises (Caicedo, ndr), Malo (Gusto, ndr) e altri giocatori, perché non sono in grado di giocare ogni tre giorni. Hanno bisogno di recuperare dalla scorsa stagione e il Mondiale per club incide molto".

E ha aggiunto: "Cerchiamo di ruotare quando si vince, ma nessuno lo menziona. So che quando non si vince, tutti si concentrano su quello e ora penso sia importante recuperare energie per sabato e ripartire". Una notizia brutta e assai sfortunata in casa Chelsea arriva da Romeo Lavia, partito dal primo minuto nella linea titolare contro il Qarabag e costretto a lasciare il campo per infortunio dopo appena 8 minuti di gioco: "Ci sentiamo molto dispiaciuti soprattutto per lui perché non riesce a rimanere in forma per un lungo, lungo periodo".

Per poi precisare: "Vedremo ora, è troppo presto per capire che tipo di infortunio sia. Speriamo non sia grave. Se è un infortunio al flessore della coscia? No, penso sia un infortunio al quadricipite", ha precisato Maresca. Una maledizione per il mediano belga di 21 anni, che l'anno scorso ha saltato metà stagione per una sequela di infortuni (circa 24 partite).