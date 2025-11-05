L'agente irrita il Galatasaray, ma Icardi aspetta solo il rinnovo. E l'ingaggio stellare pesa

"Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte. Nessuno della società per il momento si è fatto sentire. Il capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del club". Le parole di Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, hanno risuonato nell'ultima settimana nel panorama europeo e in ottica calciomercato, visto che l'attaccante argentino di 32 anni senza un rinnovo andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e sarà libero di firmare con qualunque altro club interessato.

In realtà, poi, il procuratore dell'ex capitano dell'Inter ha riflesso il reale desiderio del suo assistito: continuare al Galatasaray. Ma questo implica la necessità di un nuovo accordo per rimanere nel club turco fino alla fine della sua carriera professionale. Secondo quanto riferito dal quotidiano AS, non ci sono problemi con la squadra, ma la dichiarazione del suo agente ha creato alcune tensioni. Dichiarazione che tra l'altro Icardi non ha richiesto e ha generato qualche mal di pancia di troppo nel Gala.

E la risposta da parte del Cimbom è arrivata: un ultimatum, affinché non avvengano altre uscite scomode a proposito del futuro di Maurito. Tra l'altro Icardi non vive una situazione tanto serena all'interno del Galatasaray, ancora alle prese con il recupero della forma migliore post-infortunio e dopo l'arrivo di vari giocatori d'élite dal calibro di Osimhen e Sané.

L'argentino di 32 anni è molto apprezzato dal club turco, ma se non migliorerà le sue condizioni è difficile che gli venga proposto il rinnovo. Senza dimenticare il suo stipendio stellare, da oltre 10 milioni di euro l'anno, cifra complicata da ottenere altrove. Al momento in stagione Icardi ha segnato 6 gol in 13 partite e continua a guidare la classifica dei marcatori.