Ufficiale Ajax, nuova avventura per Chuba Akpom: l'attaccante passa in prestito all'Ipswich Town

L'Ajax, Chuba Akpom e l'Ipswich Town FC hanno raggiunto un accordo per il prestito dell’attaccante al club inglese. Il prestito ha effetto immediato e durerà fino al 30 giugno 2026. L’accordo include un’opzione di acquisto a favore della squadra inglese. Il contratto del britannico 29enne con l’Ajax scade il 30 giugno 2028.

Chuba Akpom (nato il 9 ottobre 1995 a Londra, Inghilterra) è arrivato all’Ajax nell’agosto 2023 dal Middlesbrough FC, squadra militante in Championship. L’attaccante ha debuttato con l’Ajax il 3 settembre 2023 nella partita contro il Fortuna Sittard, terminata 0-0. Ad oggi, Akpom ha disputato 68 partite ufficiali con la prima squadra dell’Ajax, segnando 23 gol.

Alex Kroes: "Chuba è un professionista di alto livello e un lavoratore instancabile. Questo trasferimento temporaneo all’Ipswich Town FC gli offre una grande opportunità per mettere in mostra le sue qualità ogni settimana. Speriamo che i suoi gol giochino un ruolo chiave nella loro corsa alla promozione in Premier League. Auguriamo a Chuba ogni successo e divertimento in Inghilterra e seguirà con grande interesse i suoi progressi."