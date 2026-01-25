Duello Al-Hilal-Manchester United per Meïté: Inzaghi lo vuole al fianco di Darwin Núñez

L'Al-Hilal fa sul serio per Kader Meïté. Secondo quanto riferito da Foot Mercato, il club saudita avrebbe intensificato i contatti per l'attaccante del Rennes, trasformando un semplice interesse in una vera e propria offensiva di mercato. Un segnale concreto della fattibilità dell'operazione arriva dallo stesso giocatore, che recentemente avrebbe iniziato a sondare il terreno e a raccogliere informazioni sulla Saudi Pro League, segnale di come il trasferimento sia preso seriamente in considerazione.

Il pressing costante dei vertici di Riad suggerisce che un addio al Rennes sia ormai uno scenario sempre più probabile, a patto che sul tavolo arrivi l'offerta economica ritenuta congrua dal club francese. La crescita del profilo di Meïté non sta però passando inosservata solo in Medio Oriente, rendendo la corsa al giocatore una questione potenzialmente internazionale.

Sullo sfondo resta infatti vigile il Manchester United. I "Red Devils" stanno monitorando con attenzione l'evoluzione della trattativa e sarebbero pronti a inserirsi nella corsa qualora dovesse liberarsi un posto nel proprio reparto avanzato durante questa finestra di mercato. La sfida tra i capitali sauditi e il fascino della Premier League potrebbe accendersi nei prossimi giorni.