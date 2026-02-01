Ufficiale L'Al Hilal ruba un talento europeo: Kader Meite lascia il Rennes per 30 milioni

Si chiude un capitolo importante della giovane carriera di Kader Meite, pronto a intraprendere una nuova avventura. L’attaccante classe 2007, uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal vivaio del Rennes, continuerà il proprio percorso all’Al Hilal, capolista della Saudi Pro League e allenato da Simone Inzaghi.

Arrivato nell’Académie Rouge et Noir nel 2022, Meïté ha bruciato rapidamente le tappe, imponendosi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Il debutto in Ligue 1 è arrivato grazie alla fiducia di Sébastien Tambouret, che lo ha lanciato nella massima serie nella sfida contro il Tolosa. Successivamente, sotto la gestione di Habib Beye, il giovane attaccante ha trovato continuità, maturità e responsabilità, fino a diventare capitano della formazione che ha disputato la Coppa Gambardella 2024/2025.

Nell’ultima stagione, Meïté ha confermato il proprio valore anche tra i professionisti, realizzando cinque reti in Ligue 1 e mostrando qualità tecniche, senso del gol e una crescita costante che non è passata inosservata sul mercato internazionale, tanto da convincere l'Al Hilal a sborsare 30 milioni.