Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La leggenda dell'Al Ittihad attacca Benzema: "In confronto a CR7 non è nessuno"

La leggenda dell'Al Ittihad attacca Benzema: "In confronto a CR7 non è nessuno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:56Calcio estero
Michele Pavese

Il trasferimento di Karim Benzema dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal, avvenuto durante l’ultima finestra invernale, continua a far discutere in Arabia Saudita. Il centravanti francese ha lasciato il club campione in carica della Saudi Pro League per approdare all’attuale capolista, una scelta percepita come un vero e proprio tradimento da parte di una fetta dell’ambiente legata ad Al-Ittihad.

Tra le voci più dure spicca quella di Mohammed Noor, autentica leggenda del club di Gedda, con cui ha giocato per oltre vent’anni. Ospite di una trasmissione televisiva, l’ex centrocampista non ha risparmiato critiche feroci nei confronti dell’ex Pallone d’Oro, accusandolo di aver abbandonato la squadra nel momento di maggiore difficoltà. Attualmente sesto in classifica e ormai lontano dalla corsa al titolo, l'Al-Ittihad sta vivendo una stagione complicata, proprio quella in cui Benzema ha deciso di cambiare aria.

Noor ha ricordato come l’inizio dell’avventura del francese non fosse stato semplice, sottolineando le difficoltà della prima stagione, i numerosi rigori sbagliati e le critiche ricevute. Nonostante tutto, secondo l’ex capitano, tifosi e società avevano sempre sostenuto Benzema, permettendogli di riscattarsi l’anno successivo e di contribuire alla conquista di campionato e coppa. Proprio per questo, la decisione di lasciare il club a stagione in corso è stata giudicata incomprensibile e irrispettosa. Nel suo sfogo, Mohammed Noor è arrivato persino a ridimensionare il peso di Benzema nel panorama calcistico, paragonandolo a Cristiano Ronaldo e affermando che, nonostante la carriera prestigiosa, il francese non avrebbe lo stesso status né la stessa influenza. Parole durissime che testimoniano quanto la scelta dell’attaccante abbia lasciato strascichi profondi nel mondo di Al-Ittihad.

Articoli correlati
Perché l'Al-Ittihad ha liberato Benzema e Kanté, ma non Moussa Diaby (per l'Inter)... Perché l'Al-Ittihad ha liberato Benzema e Kanté, ma non Moussa Diaby (per l'Inter)
Benzema sbarca alla corte di Inzaghi: "L'Al Hilal è come il Real Madrid, ma in Asia"... Benzema sbarca alla corte di Inzaghi: "L'Al Hilal è come il Real Madrid, ma in Asia"
Koulibaly accoglie Benzema alla corte di Inzaghi: "Ci darà una grande mano" Koulibaly accoglie Benzema alla corte di Inzaghi: "Ci darà una grande mano"
Altre notizie Calcio estero
Ieri l'esordio di Immobile col Paris FC: "Mi sento bene ma mi manca il ritmo partita"... Ieri l'esordio di Immobile col Paris FC: "Mi sento bene ma mi manca il ritmo partita"
Quinto gol per Endrick col Lione. Decisivo col Laval: "Mi chiedevo come avremmo segnato"... Quinto gol per Endrick col Lione. Decisivo col Laval: "Mi chiedevo come avremmo segnato"
La leggenda dell'Al Ittihad attacca Benzema: "In confronto a CR7 non è nessuno" La leggenda dell'Al Ittihad attacca Benzema: "In confronto a CR7 non è nessuno"
La mamma-agente di Mbappé guadagna più di diversi giocatori del Real Madrid La mamma-agente di Mbappé guadagna più di diversi giocatori del Real Madrid
Il Lione vince ancora, Fonseca preoccupato per Endrick: "Pochi giocatori disponibili"... Il Lione vince ancora, Fonseca preoccupato per Endrick: "Pochi giocatori disponibili"
Mudryk bannato da FACEIT per "comportamento tossico": insulta polacchi ricordando... Mudryk bannato da FACEIT per "comportamento tossico": insulta polacchi ricordando i nazisti
Man City in finale di EFL Cup, Guardiola: "Speriamo di arrivare sani a marzo" Man City in finale di EFL Cup, Guardiola: "Speriamo di arrivare sani a marzo"
Primo gol di Skov Olsen in Scozia. E i Rangers si avvicinano alla capolista Hearts... Primo gol di Skov Olsen in Scozia. E i Rangers si avvicinano alla capolista Hearts
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
3 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.1 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.2 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.3 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.4 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.7 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.2 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Prima McKennie e Yildiz, poi Spalletti: il tecnico ha convinto tutti, la Juve ora vuole blindarlo
Immagine news Serie A n.2 Yildiz dev'essere rinnovato. Costi quel che costi (ma non più del tetto d'ingaggi)
Immagine news Serie A n.3 Nani sul flop di Lucca al Napoli: "Questione di tempo, in Premier troverà il modo di imporsi"
Immagine news Serie A n.4 Insigne e il ritorno al Napoli: "C'è stata una chiamata. Avrei giocato anche gratis"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Kulenovic: "Vediamo a fine stagione se l'Inter è la più forte, noi meritavamo di più"
Immagine news Serie A n.6 Breda ricorda Nicola Salerno: “I grandi sono anche i più umili, costruiva sempre squadre per vincere”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Immagine news Serie B n.3 Sedici giornate al termine della B. Al Pescara basterà davvero Insigne per la salvezza?
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Lordkipanidze: "Dopo i 6 mesi di Cremona, avevo voglia di rimettermi in gioco"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Polito: "Gliozzi avrebbe creato squilibrio salariale, con ripercussioni sul gruppo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza caput mundi. Tutti i numeri di una stagione, fin qui, incredibile
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese-Perugia decisiva per la salvezza. E per la panchina di D'Alesio
Immagine news Serie C n.3 Si chiude male il 2025, si apre peggio il 2026. Per la Triestina, ora, problemi con la Finanza
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Petrovic: "Crediamo ancora alla salvezza diretta. Ma col Trento serve vincere"
Immagine news Serie C n.5 Il Livorno sonda il mercato svincolati: nel mirino c'è l'ex Frosinone e Benevento Ciano
Immagine news Serie C n.6 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano