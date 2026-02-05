La leggenda dell'Al Ittihad attacca Benzema: "In confronto a CR7 non è nessuno"

Il trasferimento di Karim Benzema dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal, avvenuto durante l’ultima finestra invernale, continua a far discutere in Arabia Saudita. Il centravanti francese ha lasciato il club campione in carica della Saudi Pro League per approdare all’attuale capolista, una scelta percepita come un vero e proprio tradimento da parte di una fetta dell’ambiente legata ad Al-Ittihad.

Tra le voci più dure spicca quella di Mohammed Noor, autentica leggenda del club di Gedda, con cui ha giocato per oltre vent’anni. Ospite di una trasmissione televisiva, l’ex centrocampista non ha risparmiato critiche feroci nei confronti dell’ex Pallone d’Oro, accusandolo di aver abbandonato la squadra nel momento di maggiore difficoltà. Attualmente sesto in classifica e ormai lontano dalla corsa al titolo, l'Al-Ittihad sta vivendo una stagione complicata, proprio quella in cui Benzema ha deciso di cambiare aria.

Noor ha ricordato come l’inizio dell’avventura del francese non fosse stato semplice, sottolineando le difficoltà della prima stagione, i numerosi rigori sbagliati e le critiche ricevute. Nonostante tutto, secondo l’ex capitano, tifosi e società avevano sempre sostenuto Benzema, permettendogli di riscattarsi l’anno successivo e di contribuire alla conquista di campionato e coppa. Proprio per questo, la decisione di lasciare il club a stagione in corso è stata giudicata incomprensibile e irrispettosa. Nel suo sfogo, Mohammed Noor è arrivato persino a ridimensionare il peso di Benzema nel panorama calcistico, paragonandolo a Cristiano Ronaldo e affermando che, nonostante la carriera prestigiosa, il francese non avrebbe lo stesso status né la stessa influenza. Parole durissime che testimoniano quanto la scelta dell’attaccante abbia lasciato strascichi profondi nel mondo di Al-Ittihad.