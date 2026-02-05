Benzema, debutto da sogno con l'Al Hilal: segna di tacco, fa tripletta e vince 6-0 in trasferta

Un debutto da sogno quello di Karim Benzema con la maglia dell'Al Hilal. Arrivato negli scorsi giorni alla corte di Simone Inzaghi, il francese ha fatto quello che gli riesce meglio: segnare. Tripletta all'esordio, tra cui il primo segnato con il tacco, nella vittoria netta per 0-6 arrivata in casa Al Okhdood. A chiudere i conti ci hanno pensato Malcom e la doppietta realizzata da Al Dowsari. Con questa vittoria, l'Al Hilal torna a vincere dopo tre pareggi consecutive e resta a +3 sull'Al Ahli SC seconda e a +4 sull'Al Nassr, che ha una gara in meno.

Nell'altra gara di serata l'Al Ahli ha vinto in casa per 2-0 contro Al Hazem. A decidere il match due reti arrivate entrambe nella ripresa: a sbloccarla è l'inglese Toney, mentre il raddoppio arriva dall'autorete di Tanker.

Questa la classifica aggiornata

Al-Hilal – 50 punti (20 partite giocate)

Al Ahli SC – 47 punti (20)

Al Nassr FC – 46 punti (19)

Al Qadsiah – 43 punti (19)

Al-Taawon – 38 punti (19)

Al-Ittihad FC – 34 punti (19)

Al-Ettifaq – 32 punti (19)

Al Khaleej – 25 punti (19)

Neom SC – 25 punti (19)

Al Fateh – 23 punti (19)

Al Fayha – 23 punti (20)

Al Hazem – 21 punti (20)

Al Shabab – 19 punti (19)

Al Kholood – 16 punti (19)

Damac – 12 punti (19)

Al Riyadh – 12 punti (19)

Al Okhdood – 10 punti (20)

Al Najma – 5 punti (20)