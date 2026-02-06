L'Arabia non molla Vinicius: "Il presidente farà di tutto per portarlo". Ma non andrà da Inzaghi

Il futuro di Vinícius Júnior continua ad alimentare voci e retroscena, senza però registrare sviluppi concreti sul piano contrattuale. L’esterno offensivo brasiliano è legato al Real Madrid fino al 2027 e, almeno formalmente, la situazione resta immutata. Da tempo, però, in Spagna si parla di un forte pressing proveniente dall’Arabia Saudita, con il coinvolgimento diretto del Public Investment Fund (PIF) e della Saudi Pro League, pronta a tentare il colpo già nella prossima estate.

Nonostante le indiscrezioni, una destinazione è già stata esclusa. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi non è infatti interessato all’operazione. A chiarirlo è stato l’amministratore delegato del club, Esteve Calzada, intervenuto ai microfoni di Cadena SER. “Nel nostro caso non ci sono contatti con Vinicius – ha spiegato il dirigente –. Ogni volta che ne parliamo con il presidente della lega saudita, però, la risposta è sempre la stessa: farà di tutto per portarlo qui”.

Una dichiarazione che conferma l’interesse generale del movimento saudita, ma allo stesso tempo allontana l’ipotesi di vederlo in maglia Al-Hilal. Il destino di Vinicius resta quindi tutto da scrivere, tra Madrid e le sirene dorate del Medio Oriente.