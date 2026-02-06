OM, De Zerbi: "Non c'è la ricetta per battere il PSG. Rappresentiamo una storia, una città"

Domenica sera andrà in scena Le Classique. Una sfida che non sarà mai come le altre. Una partita che vale tanto, non solo tre punti in classifica. Ed in vista del match del "Parco dei Principi", il tecnico biancazzurro Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "È sempre difficile capire il modo migliore per giocare contro di loro. Abbiamo giocato due buone partite contro di loro. Sono ancora la squadra migliore d'Europa; hanno vinto tutto la scorsa stagione. Dobbiamo imparare dalle partite che abbiamo già giocato contro di loro. Abbiamo giocatori forti. Dobbiamo essere umili mentre cerchiamo di prepararci per vincere.

Mason Greenwood? Abbiamo visto lo stesso Greenwood che abbiamo visto nelle ultime due partite, un Greenwood di livello mondiale. Sta diventando un giocatore completo. Non se n'è andato; è rimasto qui. Ha capito che le cose gli venivano dette per il suo bene e per il bene dell'OM. Deve continuare così, per sé stesso e per l'OM. È più umano, meno chiuso in se stesso. Tutti possono davvero apprezzarlo.

La ricetta contro il PSG? Non c'è una ricetta. Non sono uno chef, non ho la ricetta per giocare bene contro il PSG. Giocare a calcio, sì, usando i nostri punti di forza. Rappresentiamo una storia, una città, e questa dovrebbe essere una responsabilità in più".