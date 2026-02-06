Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

OM, De Zerbi: "Non c'è la ricetta per battere il PSG. Rappresentiamo una storia, una città"

OM, De Zerbi: "Non c'è la ricetta per battere il PSG. Rappresentiamo una storia, una città"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 18:27Calcio estero
Andrea Piras

Domenica sera andrà in scena Le Classique. Una sfida che non sarà mai come le altre. Una partita che vale tanto, non solo tre punti in classifica. Ed in vista del match del "Parco dei Principi", il tecnico biancazzurro Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "È sempre difficile capire il modo migliore per giocare contro di loro. Abbiamo giocato due buone partite contro di loro. Sono ancora la squadra migliore d'Europa; hanno vinto tutto la scorsa stagione. Dobbiamo imparare dalle partite che abbiamo già giocato contro di loro. Abbiamo giocatori forti. Dobbiamo essere umili mentre cerchiamo di prepararci per vincere.

Mason Greenwood? Abbiamo visto lo stesso Greenwood che abbiamo visto nelle ultime due partite, un Greenwood di livello mondiale. Sta diventando un giocatore completo. Non se n'è andato; è rimasto qui. Ha capito che le cose gli venivano dette per il suo bene e per il bene dell'OM. Deve continuare così, per sé stesso e per l'OM. È più umano, meno chiuso in se stesso. Tutti possono davvero apprezzarlo.

La ricetta contro il PSG? Non c'è una ricetta. Non sono uno chef, non ho la ricetta per giocare bene contro il PSG. Giocare a calcio, sì, usando i nostri punti di forza. Rappresentiamo una storia, una città, e questa dovrebbe essere una responsabilità in più".

Articoli correlati
Coupe de France, il quadro è quasi completo: avanti anche il Lens che cala il poker... Coupe de France, il quadro è quasi completo: avanti anche il Lens che cala il poker
Le Classique è già cominciato, De Zerbi sfida il PSG: "La più forte d'Europa, ma... Le Classique è già cominciato, De Zerbi sfida il PSG: "La più forte d'Europa, ma si può battere"
Caos a Marsiglia: De Zerbi accusa Murillo e lo invita ad andarsene, lite Kondogbia-Vermeeren... Caos a Marsiglia: De Zerbi accusa Murillo e lo invita ad andarsene, lite Kondogbia-Vermeeren
Altre notizie Calcio estero
Besiktas, dal Wolverhampton arriva Agbadou: firma un contratto di quattro anni e... UfficialeBesiktas, dal Wolverhampton arriva Agbadou: firma un contratto di quattro anni e mezzo
Minnesota United, le prime parole di James Rodriguez: "Voglio portare gioia a questa... Minnesota United, le prime parole di James Rodriguez: "Voglio portare gioia a questa città"
James Rodriguez riparte dalla MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota United... UfficialeJames Rodriguez riparte dalla MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota United
OM, Weah pronto per il PSG: "La Supercoppa dura da digerire. Saremo aggressivi e... OM, Weah pronto per il PSG: "La Supercoppa dura da digerire. Saremo aggressivi e concentrati"
OM, De Zerbi: "Non c'è la ricetta per battere il PSG. Rappresentiamo una storia,... OM, De Zerbi: "Non c'è la ricetta per battere il PSG. Rappresentiamo una storia, una città"
Barcellona, senti Raphinha: "Sempre al telefono e in ritardo. Credo vada a letto... Barcellona, senti Raphinha: "Sempre al telefono e in ritardo. Credo vada a letto tardi"
Arsenal, Arteta: "E' un gruppo fantastico che sta facendo un lavoro incredibile" Arsenal, Arteta: "E' un gruppo fantastico che sta facendo un lavoro incredibile"
Al Ittihad, dopo aver perso Benzema e Kanté ora l'obiettivo è blindare Danilo e Bergwijn... Al Ittihad, dopo aver perso Benzema e Kanté ora l'obiettivo è blindare Danilo e Bergwijn
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
5 Polverosi fa ironia sul rigore all'Atalanta: "Bremer cambi manicure, aveva unghie troppo lunghe"
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
Immagine top news n.1 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine top news n.2 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine top news n.3 Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"
Immagine top news n.4 Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"
Immagine top news n.5 L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"
Immagine top news n.6 McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate
Immagine top news n.7 Kouamé saluta la Fiorentina e va all'Aris Salonicco: i dettagli della formula del trasferimento
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tutti Paz per Nico: l'argentino è stato selezionato per la campagna Future Stars di EA Sports FC
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Corrado: "Hiljemark sa che l'Italia è un paese pragmatico: conta il risultato"
Immagine news Serie A n.3 Torino, cinque giocatori recuperati e convocati per Firenze: c'è anche Giovanni Simeone
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Immagine news Serie A n.5 Pisa, l'ad Corrado rivela: "Per la panchina c'era anche Demichelis. E in estate parlammo con Gago"
Immagine news Serie A n.6 Coulibaly blindato dal Sassuolo: Carnevali ha detto no a una proposta dell'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Padova, i convocati di Abate: prima per Okoro. Cinque gli assenti
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Reggiana, i convocati di Dionigi: prima per Micai, Paz, Fumagalli e Pinelli
Immagine news Serie B n.3 Monza, Hernani: "Tante aspettative su di me, felice di aver iniziato segnando in casa"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra Cisse
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Finalmente il mercato è finito. Complimenti a Lovisa per il lavoro"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, inibizione di un mese per Antonini: ammenda al club dopo il caso Balotelli
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, tesserato il centrocampista Marco Ballarini. Lo scorso anno era a Lucca
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie C n.4 Livorno, arriva un innesto d'esperienza in attacco: è il finlandese Vayrynen
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Rizzetta chiarisce: "Non chiedo San Siro, ma più sostegno da tifo e imprenditori"
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, stop alle trasferte fino al termine di febbraio. La nota della società
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano